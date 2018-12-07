​13 декабря с 14.30 до 15.30 в рамках всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» пройдет ректорский час.



На вопросы учащихся образовательных учреждений ответят ректоры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов, Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого Андрей Рудской, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, Томского государственного университета Эдуард Галажинский.



Задать все интересующие вопросы ребята могут в социальной сети «ВКонтакте», в группе «ПроеКТОриЯ», в разделе «Обсуждения» (по ссылке https://vk.com/topic-130218155_39582355). Самые интересные прозвучат во время прямого эфира на официальном сайте форума.



Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» будет проходить в Ярославле с 11 по 14 декабря при участии более чем 500 школьников со всей страны. Мероприятие организуется в регионе ежегодно по распоряжению Президента России Владимира Путина.



В работе ожидается участие руководителя оргкомитета форума – заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, министра просвещения РФ Ольги Васильевой, полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.