​7 декабря в 12 часов во всех регионах России одновременно открылись площадки для очного написания второго всероссийского правового (юридического) диктанта. В этом году он посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации, его главная задача – привлечение внимания к повышению правовой грамотности.



Ярославские школьники и студенты тоже приняли участие в акции. В Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле и Гаврилов-Ямском муниципальном районе было организовано десять площадок, тестирование прошли около 270 человек.



В диктант вошло 50 вопросов по различным тематическим блокам, которые касались сфер здравоохранения, социального обслуживания, безопасности, финансов. Респондентов спрашивали, в частности, можно ли получить компенсацию за платное лечение и налоговый вычет при приобретении транспортного средства, обязаны ли детям до 3 лет оформлять рецепты на бесплатное приобретение лекарственных средств.



По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.



Все желающие в возрасте от 14 лет также могут пройти тестирование в режиме онлайн на официальном сайте «юрдиктант.рф» до 12 часов 10 декабря. Ответившие на вопросы получат сертификаты об участии, а также информационный материал по допущенным ошибкам. Общие итоги акции будут подведены 11 декабря.