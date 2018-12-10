​11 декабря в Ярославле начнет работу всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Ожидается, что участие в торжественном открытии деловой и образовательной программы примет министр просвещения РФ Ольга Васильева. Планируется, что она также встретится с педагогами-участниками в формате открытого диалога.



Для школьников в этот день занятия проведут победители всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». В частности, учителя биологии Денис Трушников и Ирина Пасухина объяснят ребятам, зачем здоровому человеку знать, что происходит в его организме в любой момент времени, и как цифровая медицина поможет предотвращать болезни. Учитель математики Светлана Ступаренко и учитель английского языка Андрей Федотов объяснят, как находить с роботами общий язык и может ли человек заниматься совместным творчеством с машиной. Также юным участникам расскажут, по какому принципу работают космические аппараты, зачем наблюдать из космоса за животными и как запустить в космос собственный спутник. Предусмотрена трансляция в Интернете.



Работа всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле традиционно будет организована по шести направлениям: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии, новые материалы. В первый день форума в учебных классах уже начнутся тематические лекции.



Второй день будет посвящен решению проектных задач и демонстрации новых образовательных форматов и виртуальных лабораторий. В режиме телемоста к площадке форума будут подключены эксперты крупнейших российских компаний (ОАО «РЖД», госкорпораций «Росатом» и «Ростех», ПАО «Ростелеком»), которые проведут онлайн-экскурсии по предприятиям и ответят на вопросы школьников.



Главным событием программы станет большой открытый урок «Направления прорыва», который состоится 13 декабря. Напомним, что в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» первым такое мероприятие провел 1 сентября 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин. За год между форумами прошли 10 всероссийских открытых уроков с трансляцией в более чем 20 тысячах школ, набравшие более 50 миллионов просмотров в социальных сетях.



Форум будет проходить по 14 декабря. Участие в нем примут более 500 школьников со всей страны.



«ПроеКТОриЯ» ежегодно организуется в Ярославле по распоряжению Президента России.