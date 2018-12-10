​В эти выходные в Гаврилов-Яме прошла историческая реконструкция закрытия футбольного сезона 1914 года. Ретроматч состоялся на стадионе «Труд» – первом профессиональном футбольном поле в российской провинции: его построили в британцы в 1912 году.



8 декабря был организован товарищеский матч между командами Гаврилов-Яма и Данилова. Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Участие в мероприятии приняли более трех тысяч человек.



– Летом на стадионе в Гаврилов-Яме прошел яркий праздник по мотивам спортивной истории города, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Ретроматч «Гол!» по-гаврилов-ямски, или спортивный день 1914 года» был приурочен к открытию Чемпионата мира по футболу. Успех мероприятия стал поводом для продолжения темы в межсезонье для привлечения гостей в регион.



На туристическом празднике работал маркет местной еды «Фуд-ГОЛ!», контактный музей «Спорт во все времена», лавка болельщика и калашные ряды. Гости города также могли проявить себя в футбольных дартсе, тире, баскетболе, крестиках-ноликах, покере. На стадионе прошли матчи молодежных и взрослых футбольных клубов.



Все желающие могли посетить новый маршрут, разработанный в этом году туристско-информационным центром города. В основе тура «На родину российского футбола» – спортивная тема. В экскурсию включена прогулка по Гаврилов-Яму с посещением музея Локалова. Туристам рассказывают об истории небольшого села, ставшего городом благодаря льняной мануфактуре.



– У гаврилов-ямского стадиона большой потенциал, в том числе для развития делового туризма, – отметила Юлия Рыбакова. – Команда муниципального района в рамках работы образовательно-акселерационной программы «Школа туризма и гостеприимства» подготовила инвестиционно привлекательный проект реновации стадиона за счет создания на его территории музейных экспозиций и проведения крупных событийных мероприятий. При грамотном развитии к 2022 году объект может приносить более 18 миллионов рублей прибыли в год.