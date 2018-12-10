​14 декабря проект регионального бюджета на 2019 год будет рассмотрен на заседании Ярославской областной Думы во втором чтении. С первого чтения объем планируемых доходов и расходов увеличен на 5 миллиардов 548 миллионов рублей.



Эту информацию сегодня озвучил заместитель председателя Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин на заседании комитета Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости.



– Мы ожидали поступления значительной части средств из федерального бюджета, я информировал об этом депутатов, – сказал Илья Баланин. – Теперь предлагаем утвердить бюджет в следующих параметрах: доходы и расходы на следующий год – в размере 70 миллиардов 891 миллиона рублей, из которых 58 миллиардов 648 миллионов – собственные доходы и 12 миллиардов 243 миллиона рублей – поступления из федерального бюджета. Хочу обратить внимание, что такого объема безвозмездных средств Ярославская область еще никогда не получала.



Как сообщил Илья Баланин, основная сумма средств поступит в рамках национальных проектов.



Увеличение финансирования по каждому направлению будет рассмотрено в профильных комитетах облдумы.