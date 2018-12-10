​Министерство сельского хозяйства РФ поддержало предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова об установлении единых сроков запрета рыбной ловли на всей акватории Горьковского водохранилища: с 15 апреля по 15 июня. Соответствующие изменения внесены в правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.



Ранее в Ярославской области любители и спортсмены были вправе выходить с удочками на водоемы уже 1 июня.



– В результате количество рыбаков из соседних регионов в первый же день лета у нас возрастало в разы. Соответственно, увеличивалась нагрузка на водоемы, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Кроме того, резкий рост числа добытчиков рыбы затруднял для инспекторов контроль за соблюдением правил рыболовства. Также возникали проблемы с формированием доказательной базы нарушений в связи со сложностью определения на воде межобластной границы, чем активно пользовались браконьеры.



Целесообразность установления единых сроков запрета на рыболовства с 15 апреля по 15 июня подтверждена исследованиями Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга.