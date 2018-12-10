​Подведены итоги первого всероссийского конкурса «Лучшие практики развития детского туризма», организованного Торгово-промышленной палатой РФ, Российским государственным университетом туризма и сервиса и редакцией «Туризм» информационно-аналитического портала ВГТРК «Вести.ру». Ярославские инициативы признаны лучшими в трех номинациях.



Проект образовательного туризма «Всему начало здесь» стал победителем как «Лучшая программа детского историко-познавательного туризма». Он предполагает знакомство школьников с основами различных перспективных профессий.



Первое место в номинации «Лучшая региональная программа развития сферы детского туризма» – у «Интерактивной карты музеев образовательных организаций». Благодаря этому проекту в Ярославской области создан единый информационный ресурс, содержащий актуальные сведения о таких музеях. Это позволяет эффективно тиражировать успешные практики в данной сфере.



Дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая программа для взрослых «К туристскому мастерству» победила в номинации «Лучшая программа подготовки специалистов детского туризма».



Еще один проект региона – сетевая программа отдыха детей и их оздоровления «Современный менеджер туризма» – лауреат в номинации «Лучшая программа детского лагеря».



Конкурс проводился с сентября по декабрь 2018 года. Его цель – обобщение и популяризация опыта в сфере детского и юношеского туризма. На участие было подано 250 заявок из 36 регионов страны.