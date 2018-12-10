​Директором департамента информатизации и связи Ярославской области назначен Александр Догадин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Миронов.



С ноября 2016 года департамент возглавлял Михаил Городилов. После его отставки с ноября 2018 года обязанности директора ДиС временно исполнял Андрей Лебедев.



Александр Догадин вступил в должность с 10 декабря. До этого с января 2013 года он работал директором филиала «Ростелекома» по Ярославской и Костромской областям.



Главными функциями департамента информатизации и связи являются развитие информатизации, связи, телерадиовещания, информационной безопасности, информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности ситуационного центра губернатора Ярославской области, управление региональными государственными информационными ресурсами и системами. Также департамент занимается вопросами реализации государственной политики в сфере формирования электронного правительства и развития его инфраструктуры, обеспечения повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг, контроля за соблюдением законодательства при предоставлении государственных услуг.



Справка



Александр Догадин родился 17 июля 1963 года в городе Череповце Вологодской области. В 1985 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича.



В отрасли связи работает более 30 лет. С 1990 года – первый заместитель генерального директора ОАО «Электросвязь» Костромской области. В 2002-м назначен на должность первого заместителя директора «КостромаТелеком» ОАО «ЦентрТелеком», а в 2004 году – на должность первого заместителя директора Верхневолжского филиала ОАО «ЦентрТелеком».



С октября 2010 года – заместитель генерального директора – директор Костромского филиала ОАО «ЦентрТелеком», затем – директор Костромского филиала ОАО «Ростелеком». В 2012 году возглавил Ярославский филиал ОАО «Ростелеком».