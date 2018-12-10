|Директором департамента информатизации и связи Ярославской области назначен Александр Догадин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Миронов.
С ноября 2016 года департамент возглавлял Михаил Городилов. После его отставки с ноября 2018 года обязанности директора ДиС временно исполнял Андрей Лебедев.
Александр Догадин вступил в должность с 10 декабря. До этого с января 2013 года он работал директором филиала «Ростелекома» по Ярославской и Костромской областям.
Главными функциями департамента информатизации и связи являются развитие информатизации, связи, телерадиовещания, информационной безопасности, информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности ситуационного центра губернатора Ярославской области, управление региональными государственными информационными ресурсами и системами. Также департамент занимается вопросами реализации государственной политики в сфере формирования электронного правительства и развития его инфраструктуры, обеспечения повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг, контроля за соблюдением законодательства при предоставлении государственных услуг.
Справка
Александр Догадин родился 17 июля 1963 года в городе Череповце Вологодской области. В 1985 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича.
В отрасли связи работает более 30 лет. С 1990 года – первый заместитель генерального директора ОАО «Электросвязь» Костромской области. В 2002-м назначен на должность первого заместителя директора «КостромаТелеком» ОАО «ЦентрТелеком», а в 2004 году – на должность первого заместителя директора Верхневолжского филиала ОАО «ЦентрТелеком».
С октября 2010 года – заместитель генерального директора – директор Костромского филиала ОАО «ЦентрТелеком», затем – директор Костромского филиала ОАО «Ростелеком». В 2012 году возглавил Ярославский филиал ОАО «Ростелеком».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:15
13 просмотров
2018.12.10 Школьники и педагоги региона включились в проект «Единый урок по правам человека»2018.12.10 Расходы на здравоохранение в регионе планируется увеличить более чем на 700 миллионов рублей2018.12.10 Финансирование социальных обязательств в областном бюджете будет увеличено2018.12.10 Определены 52 особо опасных участка для выхода на лед 2018.12.10 Образовательные проекты и программы ярославских педагогов стали победителями всероссийского конкурса