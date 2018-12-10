​Выход и выезд на автотранспорте на лед в Ярославской области запрещены.



В настоящее время его толщина на водоемах не соответствует необходимой для обеспечения безопасности людей.



Специалисты отдела ГИМС МСЧ России по Ярославской области провели обследования водоемов на предмет выявления наиболее опасных участков.



– Специалисты провели замеры толщины льда, которая должна составлять не менее 7 сантиметров, чтобы выдержать массу человека, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам – начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Ярославской области Виктор Полтавский. – Особое внимание было уделено традиционным местам ледовых переправ и рыбалки. В итоге определены 52 участка, где выход на лед может быть особенно опасным для жизни человека.



Все эти объекты обозначены соответствующими предупреждающими знаками. С полным списком можно ознакомиться здесь: http://76.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7761569/.



В прошлом году по факту нарушений на водных объектах инспекторы ГИМС составили 300 протоколов. С начала 2018-го – уже 457. Штраф за несанкционированный выход на лед – до 3 тысяч рублей, за выезд на автотранспорте – до 5 тысяч рублей.