|Выход и выезд на автотранспорте на лед в Ярославской области запрещены.
В настоящее время его толщина на водоемах не соответствует необходимой для обеспечения безопасности людей.
Специалисты отдела ГИМС МСЧ России по Ярославской области провели обследования водоемов на предмет выявления наиболее опасных участков.
– Специалисты провели замеры толщины льда, которая должна составлять не менее 7 сантиметров, чтобы выдержать массу человека, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам – начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Ярославской области Виктор Полтавский. – Особое внимание было уделено традиционным местам ледовых переправ и рыбалки. В итоге определены 52 участка, где выход на лед может быть особенно опасным для жизни человека.
Все эти объекты обозначены соответствующими предупреждающими знаками. С полным списком можно ознакомиться здесь: http://76.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7761569/.
В прошлом году по факту нарушений на водных объектах инспекторы ГИМС составили 300 протоколов. С начала 2018-го – уже 457. Штраф за несанкционированный выход на лед – до 3 тысяч рублей, за выезд на автотранспорте – до 5 тысяч рублей.
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