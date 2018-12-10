​10 декабря на заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости были рассмотрены поправки в проект бюджета, касающиеся социальной сферы.



Как сообщил заместитель председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин, региону будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета в размере более 5 миллиардов рублей. В связи с этим возрастет финансирование ряда программ.



Так, расходы на госпрограмму по социальной поддержке увеличатся на 34 миллиона рублей и составят в общей сложности 11 миллиардов 123 миллиона. В частности, на 6 миллионов станут больше расходы на ежегодные денежные выплаты почетным донорам, на 4 миллиона – на организацию отдыха и оздоровления детей. 24 миллиона выделено на автотранспорт для доставки сельских жителей пенсионного возраста в медучреждения.



Увеличение финансирования ожидается и по другим госпрограммам. На 10 миллионов возрастут расходы программы по обеспечению граждан жильем. На 40 миллионов – на содействие занятости населения.



Кроме того, более 27 миллионов рублей предусмотрено на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.



– Вся социальная составляющая бюджета следующего года вырастает на значительную сумму – около 3 миллиардов рублей, – сказала председатель комитета облдумы по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова. – Это позволяет увеличивать расходы на образование, здравоохранение и в целом социальную сферу.



Члены комитета приняли решение рекомендовать коллегам принять проект бюджета с предложенными поправками во втором чтении.