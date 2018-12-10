​Расходы на региональное здравоохранение в следующем году запланированы в объеме порядка 10 миллиардов рублей. С учетом поправок губернатора Дмитрия Миронова ко второму чтению проекта бюджета, 14 декабря, сумма увеличена на 707 миллионов.



На заседании комитета областной Думы по здравоохранению сегодня обозначили ключевые направления расходования средств.



– На федеральном уровне завершается планирование финансирования национальных проектов и уже сейчас определяются объемы выделяемых нашему региону средств, – рассказал заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Эти изменения учтены в проекте бюджета. Например, в рамках программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями мы получим новые томограф, ангиограф. Из федерального бюджета Ярославской области будет выделено на реализацию национальных проектов порядка 600 миллионов рублей. Больше 70 миллионов – софинансирование регионального бюджета.



На развитие паллиативной помощи благодаря поправкам губернатора предусмотрено 58 миллионов 300 тысяч рублей. На 43 миллиона планируется закупить передвижные медицинские комплексы, 15 миллионов направить на организацию фельдшерско-акушерских пунктов в поселках, счисленностью населения от 100 до 2 тысяч человек.



Почти на 150 миллионов по сравнению с бюджетом этого года увеличатся расходы на строительство медицинских учреждений. На эти цели заложено 450 миллионов рублей.