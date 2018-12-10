​10 декабря в регионе стартовал проект «Единый урок по правам человека». Это серия мероприятий, направленных на формирование правовой культуры молодых граждан страны.



Проект ориентирован на школьников, студентов колледжей, воспитанников организаций дополнительного образования и учреждений для детей-сирот. Их знакомят с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией Российской Федерации и другими документами международного и российского характера, с основными правами человека.



Программа включает тематические занятия, классные часы, беседы, деловые игры, конкурсы, викторины, фестивали и многие другие очные и дистанционные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности.



Школьники от 11 до 19 лет участвуют в дистанционной викторине на сайте «www.Единыйурок.онлайн» и в конкурсе гражданской грамотности «Онфим» на сайте «www.Онфим.рф». Педагоги проходят тестирование на знание прав участников образовательного процесса и повышают свою квалификацию. Кроме того, запланированы тематические мероприятия для родителей.



Единый урок прав человека проходит в образовательных организациях всех субъектов Российской Федерации. Он приурочен к Международному дню прав человека и в этом году посвящен 25-летию действующей Конституции Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав человека.



Проект инициирован уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой и продлится до 14 декабря.