​11 декабря губернатор Дмитрий Миронов и министр просвещения РФ Ольга Васильева приняли участие в торжественном открытии деловой и образовательной программы всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Мероприятие ежегодно проводится в Ярославле по распоряжению Президента России Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения РФ.



На этот раз на крупнейшей образовательной площадке страны вновь собрались более 500 талантливых школьников и 150 педагогов из разных регионов.



– Благодарю губернатора Дмитрия Миронова и коллег из Ярославля, которые занимались подготовкой этого форума в течение долгого времени, а также своих коллег из Минпросвещения России, – отметила Ольга Васильева. – Форум нас встречает в шестой раз. Здесь лучшие эксперты, лучшие педагоги, замечательные дети со всей страны. Для кого-то эта площадка станет отличным способом апробации результатов, для кого-то – возможностью представить что-то новое. Для работодателей, представителей бизнеса «ПроеКТОриЯ» – возможность увидеть своих будущих сотрудников. Благодаря современным технологиям к трансляции форума могут присоединиться городские и сельские школы по всей стране и стать участниками происходящего здесь, в Ярославле.



Миссия форума – помочь ребятам сформировать образ своего будущего, выбрать профессию и образовательную траекторию. В рамках программы школьники познакомятся с вызовами, стоящими сегодня перед инновационными индустриями, будут решать реальные задачи ведущих работодателей страны и встретятся с ректорами ключевых отечественных вузов. Традиционно основными направлениями станут энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии, новые материалы.



– Формируя концепцию развития нашей страны, мы делаем ставку именно на вас – талантливых, нестандартно мыслящих, умеющих находить оптимальные решения любых задач, стоящих перед реальным сектором экономики, – сказал ребятам Дмитрий Миронов. – Здесь и сейчас вы проектируете модели роботов, конструируете аэростаты, разрабатываете проекты решений глобальных экологических проблем. Удачные примеры карьерного роста участников прошлых «ПроеКТОрий», которые стали студентами престижных вузов, получили стажировки в крупнейших компаниях, лишний раз доказывают, что каждый из вас нужен стране. Уверен, что «ПроеКТОриЯ» поможет вам сориентироваться и направит таланты в нужном направлении. Я желаю вам новых открытий, побед и свершений!



Одной из ключевых задач ярославского форума в 2018 году стал отбор эффективных педагогических практик и образовательных технологий в сфере построения профессиональных траекторий. Программу после виртуального звонка открыли победители всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». Они провели шесть занятий по 15 минут в формате образовательного шоу.



Старшеклассников в первый день «ПроеКТОрии» ждут интересные тематические лекции. Ребятам расскажут об особенностях развития проектов в сфере автомобилестроения, об умном городе, альтернативном образовании, фарминдустрии, безопасности в социальных сетях. С лекцией о принятии решений в состоянии неопределенности выступит летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.



Форум будет проходить до 14 декабря. Для участников состоятся TED-лекции руководителей крупнейших отечественных компаний страны и ректорский час с участием ведущих вузов России, а главным событием станет большой открытый урок.