​В период новогодних праздников города Ярославии традиционно пользуются большой популярностью среди туристов. Аналитики российских сервисов онлайн-бронирования жилья отмечают, что с каждым годом желающих остановиться в нашем регионе в праздничные даты все больше.



Города области разработали на этот период новые программы.



– Каждый новый городской маршрут включает культурную, развлекательную и гастрономическую составляющие. Особенный акцент турбизнес региона делает на семьях с детьми, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Гости смогут прогуляться по подсвеченным улицам, насладиться новогодней атмосферой, а также оценить уникальный характер и неповторимый облик древних русских городов.



В областном центре к праздникам разработана новая экскурсия «Новогодние истории Ярославля». В ходе прогулки туристы смогут узнать, где раньше горожане приобретали праздничные игрушки, почему в новогодние праздники 30 – 40-х годов XX века проходили лыжные гонки до Москвы, какие блюда были традиционными на ярославских застольях.



Организаторы туристической программы «Зима в Ростове» подготовили несколько десятков предложений. Выбирать предлагают из посещения музыкальных вечеров, экстремальных заездов на снегоходах, прогулок по лыжным трассам по озеру Неро и многого другого.



В Ростовском кремле разработали новые программы, в том числе «Иван Васильевич. Снимается кино…». Детей приглашают на «Путешествие к новогодней елке». Участников познакомят с историей празднования Нового года и появлением традиции дарить подарки.



В Рыбинском музее-заповеднике гости города смогут посетить программу «Рейс 19/20». Новогодний праздник, словно машина времени, перенесет всех в далекий 1920 год. Все будет соответствовать эпохе.



В Данилове в городской туристический маршрут включили посещение Летнего сада. В программе тура – уличные зимние забавы, чаепитие с традиционным местным пирогом.



На левом берегу Тутаева новогодний праздник будет проходить в доме купца Вагина. Это хорошая возможность познакомиться с купеческими традициями, поучаствовать в рождественских гаданиях.



В Угличском историко-архитектурном и художественном музее откроется выставка рождественских открыток, графики и предметов быта. В Пошехонье гостей города ждет новая программа «Новый год в стиле СССР» и экскурсия «А у нас не как у вас». Кроме того, здесь предлагают посетить обзорную экскурсию по историческому центру города, сохранившему купеческую застройку XVIII – XIX вв.