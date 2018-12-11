​11 декабря заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством области, международным детским центром «Артек» и ректорами трех ярославских вузов. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Миронов, первый заместитель директора ФГБОУ «Артек» Игорь Зобов, ректор ЯрГУ Александр Русаков, ректор ЯГПУ Михаил Груздев, и. о. ректора ЯГТУ Елена Степанова.



– «Артек» – это не просто бренд, это мечта для многих школьников уже более 90 лет. После подписания соглашения о комплексном взаимодействии мы сделали эту мечту для Ярославской молодежи ближе, – сказал Дмитрий Миронов. – Именно молодежь определяет будущее нашей страны. Это наш главный стратегический и кадровый ресурс. Поэтому так важно сегодня позаботиться о создании благоприятных условий для реализации интеллектуальных и творческих способностей молодых людей.



Документ определяет основные направления сотрудничества по развитию образовательных и научных связей. В летних оздоровительных учреждениях Ярославской области теперь будут применяться дополнительные общеразвивающие программы «Артека». Кроме того, крымский партнер предоставляет дополнительные возможности для стажировки студентов региона. Они могут получить на площадках центра новые знания и компетенции в сфере педагогики и работы с молодежью уже в начале следующего года и летом применить полученные знания в местных детских лагерях.



– Благодаря активной позиции Правительства области и личному участию губернатора мы сможем реализовать этот интересный проект, – сказал Игорь Зобов. – Очень приятно, что ведущие вузы Ярославля смогут отправлять к нам лучших студентов. Они пройдут хорошую стажировку и смогут применять полученные знания, навыки и наши программы в своем регионе.



Ректор ЯрГУ Александр Русаков считает, что взаимодействие с «Артеком» дополнительно мотивирует студентов.



– В традициях ярославской научной и педагогической школы и тех, кто занимается образованием, – уважать свои достижения и сверять часы с федеральными центрами, – сказал Александр Русаков. – Образовательные технологии – наш мейнстрим. Надеюсь, что проект даст хорошие результаты.



Ректор ЯГПУ Михаил Груздев сообщил, что вуз уже отобрал 30 студентов для стажировки в «Артеке». Они набраны из числа учеников «Школы вожатых» – это совместный проект университета и управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области. В его рамках ежегодно 400 студентов проходят подготовку для работы в лагерях.



– Огромные наработки отечественной педагогики должны дополняться новыми механизмами, новыми практиками, которые связаны с современными увлечениями детей, – подчеркнул Михаил Груздев. – Во время детского отдыха происходит формирование жизненно важных компетенций и качеств личности. В этой связи подготовка студентов к работе в условиях летнего лагеря очень важна.



Учащиеся Ярославского государственного технического университета будут задействованы в проекте в качестве педагогов дополнительного образования.



– Я считаю, что для наших ребят это уникальная возможность реализоваться не только в направлении инженерии, технических наук, но и в педагогической сфере, – поделилась и. о. ректора ЯГТУ Елена Степанова.



Справка



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» – самый большой международный детский центр в мире. Расположен в Крыму, на побережье Черного моря. Создан в 1925 году. За девять десятилетий «Артек» превратился в комплекс из 10 детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.



В 2014 году разработана концепция развития международного детского центра «Артек» – «Артек 2.0. Перезагрузка», цель которой – превратить детский центр в лучшую международную площадку по созданию, апробации и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также по оздоровлению и отдыху детей. Концепция предусматривает практически полную реконструкцию «Артека»: перестройку всех корпусов, площадок, строительство новых объектов.



В 2016 году по результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей международный детский центр «Артек» признан лучшим среди лагерей Российской Федерации. Ему присвоен статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.