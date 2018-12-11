​11 декабря в рамках благотворительной акции, организованной Правительством региона, из Ярославля отправлено более двух с половиной тонн гуманитарной помощи для детей Донецка и Луганска.



Начиная с ноября собрано более 300 коробок с новогодними подарками: кондитерские наборы, конфеты, книги, игрушки, канцелярские принадлежности, настольные и другие игры, новогодние украшения и сувениры, теплые вещи. Кроме Правительства области, региональных департаментов, инспекций и подведомственных учреждений, органов местного самоуправления, к мероприятию присоединились школы и детские сады областного центра, больницы, спортивные школы, школы искусств, дома культуры Ярославля и Рыбинска, молодежные общественные организации и жители области.



– Хочу выразить благодарность всем участникам акции. Отправленные подарки помогут создать новогоднее настроение детям из пострадавших регионов Украины, – сказал заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин. – Гуманитарный груз будет доставлен в федеральное госучреждение «Донской спасательный центр МЧС России» для последующей отправки на юго-восток Украины силами МЧС России.



Благотворительная акция «Ярославская область – детям Донецка и Луганска» проводится ежегодно с 2014 года.