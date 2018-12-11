​В Ярославской онкологической больнице установлен эндовидеоскопический комплекс немецкого производства для выполнения торакальных процедур. Оборудование стоимостью 6 миллионов рублей может использоваться как при диагностике рака легких, так и во время операции.



Высокоточный прибор позволяет проводить малотравматичные вмешательства через небольшие проколы. Для пациентов это несомненный плюс: уже на второй день человек может вставать, а на 5 – 7-й день – выписываться. Раньше период реабилитации составлял до двух недель.



– В Ярославской области рак легких занимает первое место среди смертности от онкопатологий, – рассказал заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев. – И 3-е место в структуре онкозаболеваний. К сожалению, рак легких сложно диагностируется, и к врачам жители области в подавляющем числе случаев попадают уже тогда, когда вылечить рак практически невозможно. Появление в больнице оборудования такого класса поможет существенно улучшить качество оказания медицинской помощи, и это важный шаг в борьбе с раком.



Всего в 2018 году на средства ОМС в онкологическую больницу закуплено оборудования на 13 миллионов рублей.



– Новая стойка закрывает все имеющиеся потребности, – сообщил заведующий торакальным отделением онкологической больницы Александр Денисов. – Настоящее и будущее торакальной хирургии именно за малотравматичными операциями, которые мы сейчас активно внедряем.



В этом году больница также обновила свою материально-техническую базу за счет средств из резервного фонда Президента России. В начале года были приобретены три эндовидеоскопические стойки для проведения операций на желудочно-кишечном тракте. В следующем году за счет федеральных средств в больницу будет куплен новый линейный ускоритель. Это радиотерапевтический комплекс, который используется для проведения облучения злокачественных опухолей. На ремонт помещения, где будет установлено оборудование, в областном бюджете заложено 18 миллионов рублей. Всего же таких комплексов в перспективе будет три.