​В поселке Судоверфь Рыбинского района 11 декабря открылся второй в Ярославской области и четвертый в России «магазин в магазине», где представлена продукция потребительской кооперации.



Открытие магазина состоялось в рамках подписанного в 2017 году соглашения о сотрудничестве между Центросоюзом Российской Федерации и федеральной торговой сетью «Пятерочка». Документ направлен на развитие розничной торговли, поддержку социальной миссии потребительской кооперации и Центросоюза по обеспечению жителей отдаленных сельских населенных пунктов товарами первой необходимости.



Сейчас потребительская кооперация Ярославской области объединяет 48 потребительских обществ и около 15 тысяч пайщиков. В 2018 году 30 потребительских обществ получили государственную поддержку на общую сумму 11,3 миллиона рублей. В 2019 сумма поддержки составит 15 миллионов рублей.



В следующем году начинается реализация региональной программы «Развитие кооперации в Ярославской области на 2019 – 2022 годы».



– В целях развития заготовительной деятельности в 2019 году откроются три заготовительных пункта сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья: в Некоузском, Пошехонском и Первомайском районах, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – На эти цели из регионального бюджета будет выделено 1 миллион 200 тысяч рублей.



В 2019 году развитие потребительской кооперации станет девятым приоритетным направлением в сфере агропромышленного комплекса Ярославской области. Реализация проекта «Магазин в магазине» обеспечит вхождение продукции местных сельхозтоваропроизводителей в федеральные торговые сети и позволит обеспечить жителей сельской местности высококачественными товарами по доступным ценам, в том числе с использованием возможностей потребительской кооперации региона.



Справка



«Магазин в магазине» – выделенный участок торгового зала базового магазина, оформленный как отдельный магазин в собственном стиле. Дизайн реализуется через интерьерный комплект, состоящий из различных видов рекламных устройств, конструкций и изделий, сгруппированных вместе.