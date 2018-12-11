​11 декабря на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог были рассмотрены поправки в проект бюджета, касающиеся дорожной отрасли.



В соответствии с проектом бюджета, с учетом поправок, объем дорожного фонда области на 2019 год составляет 6,837 миллиарда рублей. Кроме основных источников дохода в следующем году фонд пополнится за счет значительного притока федеральных средств и нового источника – доходов бюджета от штрафов за нарушения правил дорожного движения.



– В 2019 году объем федеральных средств на дорожную деятельность составит 1,984 миллиарда рублей, из них 1,704 миллиарда предоставляются Федерацией на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 279 миллионов предусмотрено по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – В целом проектом регионального бюджета на строительство и реконструкцию сельских автомобильных дорог запланировано более 700 миллионов рублей. В перечне работ – реконструкция четырех дорожных объектов в Переславском, Брейтовском, Ярославском и Угличском районах.



В рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» запланирована реконструкция мостового перехода через реку Луть на автодороге Глебово – Ивашково – Кобяково в Ростовском муниципальном районе. Как подчеркнули в департаменте дорожного хозяйства, мост находится практически в аварийном состоянии и нуждается в срочном восстановлении пролетных строений, опор. Кроме того, будут увеличены габариты моста в соответствии с нормативами.



Городу Рыбинску планируется выделить 22 миллиона на завершение строительства улицы Расторгуева с устройством кольцевой развязки, начатым уже в 2018 году в рамках двухгодичного контракта.



– Еще одна значительная сумма – почти 3 миллиарда рублей – будет направлена на программу «Сохранность автомобильных дорог Ярославской области». Муниципальные образования получат в качестве субсидий 704 миллиона рублей на осуществление ими дорожной деятельности. В частности, более 100 миллионов – на ремонт трех дорог в направлении Углич – Воскресенское общей протяженностью 12 километров, – пояснил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.



Также в бюджете предусмотрено 340 миллионов рублей в качестве капитального гранта для строительства обхода города Углича, планируемого в рамках концессионного соглашения. На данном этапе рассматриваются финансовая модель и основные условия концессионного соглашения.



– Сумма, которая заложена в бюджете дорожного фонда на следующий год, очень значительна, – отметил председатель комитета Николай Бирук. – Она существенно выросла по сравнению с текущим годом и предыдущими периодами. И, конечно, это даст возможность начать приводить в порядок опорную сеть региональных дорог. Вы знаете, что дороги эти очень востребованы, по некоторым из них проложены автобусные и школьные маршруты. Мы уже давно говорим о том, что трассы необходимо реконструировать, и наконец в следующем году начнем решать эту задачу. Будут отремонтированы десятки принципиально важных объектов. Причем жители сами определяли их. Голосование было организовано на портале «Решаем вместе!».