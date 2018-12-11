​На профильном комитете Ярославской областной Думы рассмотрели бюджет региона на дорожную деятельность, в том числе софинансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», частью которого с 2019 года будет приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».



– Финансирование программы составит более 2,7 миллиарда рублей, предусмотрено участие и местных бюджетов, – пояснил директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – 1,654 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда – средства федеральной казны – будет направлено на дороги региональной собственности. Планируется ремонт 94 километров, из них 21 – в границах Ярославской агломерации.



Для Ярославля предусмотрено в виде субсидий 880 миллионов рублей: 680 миллионов из федерального бюджета, 200 миллионов – из областного. Муниципальное софинансирование составит 120 миллионов рублей. За счет этих средств планируются капитальный ремонт и реконструкция 15 километров дорог.



Тутаеву в рамках программы предоставляется 42 миллиона рублей на ремонт улиц Комсомольской и Шитова. Доля местного бюджета составит 4,6 миллиона рублей.



Справка



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется привести в нормативное состояние не менее 110 километров дорог областного и местного значения, в том числе 40 километров – в границах Ярославской агломерации, в которую входят Ярославль, частично Ярославский и Тутаевский районы.



В 2018 году благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 30 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 82 километра, установлено девять светофорных объектов. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превысило финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта направлено из регионального бюджета и 120 миллионов – из муниципальных. Таким образом, итоговое финансирование проекта в этом году составило практически полтора миллиарда рублей.



В 2017 году на проект «Безопасные и качественные дороги» было выделено 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.