​11 декабря в Правительстве области состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.



Заместитель губернатора Андрей Шабалин довел до сведения присутствующих информацию об итогах круглого стола в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Обсуждалась практика применения законодательства в части включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В заседании участвовали представители Верховного суда России, Генеральной прокуратуры, федеральных и региональных органов исполнительной власти, научных и общественных организаций, высших учебных заведений.



– Увольнение в связи с утратой доверия можно назвать самой суровой мерой дисциплинарной ответственности. Она была введена в законодательство в 2011 году. Уволенный в связи с утратой доверия гражданин не может более быть принят на гражданскую службу, – сообщил Андрей Шабалин. – Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, размещен в открытом доступе на Федеральном портале управленческих кадров. Документ позволяет получать достоверную информацию о соблюдении претендентами на должности государственной и муниципальной службы требований законодательства о противодействии коррупции.



На заседании региональной комиссии начальник управления по противодействию коррупции Правительства области Денис Курицын сообщил, что на данный момент в полном объеме выполнены все поручения по итогам предыдущих встреч. На исполнении комиссии находятся те решения, срок по которым еще не наступил.



В регионе реализуется целевая программа «Противодействие коррупции в Ярославской области на 2018 – 2020 годы». Отчеты о ее выполнении размещаются на портале Правительства области. Для государственных и муниципальных служащих регулярно организуются курсы повышения квалификации. В декабре состоялся семинар на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов местного самоуправления Ярославской области в целях противодействия коррупции».



В ходе совещания с докладом выступил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Ярославской области Максим Сумливый.



Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин обозначил необходимость повышения уровня взаимодействия общественных объединений с органами власти в целях профилактики коррупции. Ряд НКО сегодня выпускают печатную продукцию по антикоррупционному просвещению, проводят методические семинары и в целом являются большим подспорьем органам государственной власти в борьбе с коррупцией.



Предлагается рассмотреть вопрос о создании муниципальных комиссий по противодействию коррупции во всех районах и городских округах с обязательным включением в них представителей муниципальных общественных палат.