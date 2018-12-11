​Уважаемые жители Ярославской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Созидательные устремления многонационального народа нашей страны стали залогом ее силы и подлинного величия.

Развитие институтов гражданского общества, механизмов конструктивного социально-политического взаимодействия открывает перед нами новые перспективы в благородном стремлении обеспечить мир на родной земле, процветание Отечества.

Определяя основы государственной, правовой, экономической системы, утверждая безусловный приоритет прав и свобод человека и гражданина, Конституция выступает фундаментом успешного решения этих задач.

Пусть Основной Закон и далее служит нашей общей надежной опорой в деятельности на благо России!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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