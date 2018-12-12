​11 декабря в Правительстве области прошла рабочая встреча министра просвещения РФ Ольги Васильевой и губернатора Дмитрия Миронова. Они обсудили реализацию в регионе национальных проектов «Образование» и «Демография».



– В настоящее время мы разработали и утвердили в Министерстве просвещения 10 региональных проектов, входящих в нацпроект «Образование», – сообщил Дмитрий Миронов. – В числе результатов, которые будут достигнуты в рамках его реализации, расширение сети «Кванториумов». Также мы понимаем, что успешное воспитание невозможно без хороших учителей, поэтому для педагогов будет создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства, для развития добровольчества разрабатывается ресурсный центр. По проекту «Демография» в ближайшие три года запланировано строительство 12 яслей, в которых будет создано более тысячи мест для ребятишек младше трех лет.



Федеральная поддержка реализации мероприятий региональных проектов предусмотрена в виде субсидий и грантов, предоставляемых Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи ежегодно по итогам конкурсных отборов. В 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» Ярославская область получит из федерального бюджета более 132 миллионов рублей, а по нацпроекту «Демография» на 2019 – 2021 годы будет выделено около миллиарда рублей.



– Регион очень активно включился в нацпроект «Образование», вы подали замечательные заявки на субсидии, – отметила Ольга Васильева. – В том числе – и по программам «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Все это позволит осуществлять строительство новых школ, к 2019 году регион сможет создать около двух тысяч новых мест в общеобразовательных учреждениях. Думаю, к 2020 году мы совместными усилиями сможем полностью решить и вопрос нехватки мест в детских садах.



Также в ходе встречи губернатор обозначил проблему высокой детской смертности на дорогах и предложил при поддержке Министерства просвещения организовать всероссийский интернет-проект для школьников, посвященный безопасности дорожного движения.



– Это не только заинтересует детей, потому что позволит уйти от стандартного классного часа в современную передовую форму, но и заложит у ребят правовой фундамент и культуру поведения на дорогах, – сказал Дмитрий Миронов.



Такой проект уже реализуется на базе Ярославского центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании. В 2018 году в нем приняли участие около тысячи школьников из всех муниципальных образований области.



– Все инициативы региона очень вдумчивы, проработаны, и нам комфортно с вами работать, – отметила Ольга Васильева.



Также министр просвещения высоко оценила организацию всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проходит в регионе в 6-й раз. Ольга Васильева вместе с Дмитрием Мироновым приняла участие в торжественном открытии мероприятия. На форум приехали более 500 талантливых школьников и 150 педагогов из разных регионов страны.