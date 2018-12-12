​В Ярославле продолжается форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», участие в котором принимают более 500 талантливых школьников и 150 педагогов со всей страны. 11 декабря в торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие министр просвещения РФ Ольга Васильева и глава региона Дмитрий Миронов.



Во второй день форума ребята решают актуальные для современной экономики задачи, работают в лабораториях, посещают лекции ведущих экспертов о перспективных направлениях освоения космического пространства, материалах для медицины, финансовой грамотности и выборе профессии.



Для взрослых участников форума организована практическая сессия, посвященная роли педагога в профессиональном самоопределении молодежи, а также различные мастер-классы. Учебное занятие на тему «Миссия педагога в XXI веке» провела доцент ярославского Института развития образования Наталья Румянцева.



– Мы говорили с коллегами о том, какое влияние на их становление оказали педагоги их детства, – рассказала Наталья Румянцева. – Размышляли о том, какое влияние мы оказываем сейчас на поколение Z. Это осмысление и осознание опыта.



Уже завтра на форуме выступят и другие ярославские педагоги. Они проведут мастер-классы по различным направлениям. О психологии выбора в проектировании будущего расскажет профессор ярославского Института развития образования Николай Посысоев. Ректор ИРО Ангелина Золотарева проведет мастер-класс на тему «Профессиональное мастерство педагога: как совершенствовать и оценивать?».



– Мы должны договориться о том, что мы пониманием под понятием «профессиональное мастерство» и какими способами оно может формироваться, – отметила Ангелина Золотарева. – Также я расскажу о результатах нашего исследования по формированию и оцениванию метапредметных компетенций педагогов.



Еще один мастер-класс, о полипозиционной направленности личности педагога-навигатора, проведет целая команда – пять преподавателей из Ярославля и Рыбинска.



– Я предложу участникам посмотреть на создание мотивирующей информационно-образовательной среды на примере конкретного урока, – рассказал учитель технологии ярославского лицея №86 Антон Петров.



Главным событием форума «ПроеКТОриЯ» станет большой открытый урок «Направления прорыва». Он пройдет 13 декабря в формате онлайн-трансляции с одновременным участием более чем 20 тысяч школ и подключением по телемосту четырех регионов РФ.



Начало – в 13.00. Увидеть происходящее в прямом эфире можно на портале всероссийского форума – https://proektoria.online/.