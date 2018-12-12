​Сегодня в Ярославле министр просвещения РФ Ольга Васильева пообщалась с 10-классниками школы №43. Темой встречи стало 25-летие Конституции РФ, которое отмечается 12 декабря.



Министр обсудила с учащимися историю появления документа и то, какую роль он будет играть в их жизни в дальнейшем. В открытом уроке также приняли участие заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов, директор областного департамента образования Ирина Лобода и мэр Ярославля Владимир Волков.



– Когда мы беседовали о том, какое значение для нас имеет Конституция, дети говорили взвешенно и давали очень взрослые ответы о тех правах и обязанностях, которые есть у каждого гражданина Российской Федерации, – отметила по итогам встречи Ольга Васильева. – Главное, что каждый из них понимает свою ответственность. Мне было очень приятно пообщаться с ярославскими школьниками.



Классные часы и другие мероприятия, посвященные 25-летию Конституции РФ, сегодня в Ярославской области проходят во всех образовательных учреждениях среднего звена.



– В школах обсуждается блок вопросов, связанных с историей создания Конституции, территориальным устройством страны. Особое внимание уделено 43-й статье – о праве граждан на образование, – сообщил Роман Колесов. – Очень важно, чтобы дети осознавали ценность Конституции РФ как Основного Закона страны, осмысленно подходили к ее основным принципам, пониманию прав человека и уважали права других людей.



В честь 25-летия Конституции депутаты Ярославской областной Думы проводят уроки парламентаризма в своих муниципальных округах. Они рассказывают об основах Конституции, о ее значении для развития современного государства, о том, как принимаются региональные законы и кто контролирует их исполнение, о важности их соблюдения, а также о гражданской ответственности.



Кроме того, в Ярославской области, как и по всей стране, в День Конституции традиционно проводится Общероссийский день приема граждан.