​Обращение на портал «Делаем вместе» (delaem.vmeste76.ru) помогло жителям дома на улице 4-й Ямской в Ярославле решить вопрос с отоплением квартир.



– У меня угловая квартира, а батареи совсем не грели. Температура в комнатах с ноября не поднималась выше 11 градусов, – поделилась одна из жительниц дома Галина Серова. – Мы обращались в различные инстанции, но результата не было. Староста посоветовала написать на портал «Делаем вместе». На следующий день нам позвонили, приехали и все исправили!



На сегодняшний день на портал уже поступило более шести тысяч сообщений различной направленности. Большая часть касается несоблюдения правил уборки дворов и проезжей части, проблем с уличным освещением. По вопросам нарушения температурного режима в жилых помещениях на ресурсе уже 120 сообщений.



– Портал «Делаем вместе» стал действенным инструментом для улучшения жизни в регионе, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Ресурс работает во всех муниципальных районах и городских округах. Все поступающие на него предложения и замечания учитываются. Причем гражданину не нужно разбираться в порядке взаимодействия служб и их зонах ответственности. Система автоматически направит заявку о проблеме по нужному адресу. Вопрос должен быть решен в течение 10 рабочих дней.