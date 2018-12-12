​Ярославская компания «Спецавиа», являющаяся первым серийным производителем строительных 3D-принтеров, приступила к печати часовни. Высота объекта – порядка 3 метров, вес – 5 – 6 тонн. В ближайшее время он будет установлен в одном из муниципальных районов области.



Ранее специалисты компании с помощью 3D-печати возвели жилой дом в окрестностях Ярославля, восстановили фонтан в Палехе.



– В регионе сосредоточены высокотехнологичные компании, и наши инновационные разработки используются в России и во всем мире, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Правительство области поддерживает предприятия на пути внедрения новых технологий, развивает экспортный потенциал ярославских инновационных проектов.



Как отметил генеральный директор компании Александр Маслов, часовня изготавливается в цехе контрактной печати, который начал работу в этом году.



– Технология достаточно бюджетная, к примеру, стоимость часовни составляет 15 тысяч рублей, – добавил он. – Строительный материал – обычный бетон, устойчивый к температурным изменениям, прочный. Использование технологий 3D-печати позволяет сократить издержки в строительстве до 40 процентов, сроки – до 30 процентов.



В ноябре текущего года в ходе визита в Ярославскую область председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов отметил, что у оборудования 3D-принтинга – большой потенциал и ВЭБ готов проработать вопрос использования лизинговых схем и инструментов поддержки экспорта такой продукции.



Сегодня ГК «АМТ-Спецавиа» выпустила на рынок новые модели большеформатных принтеров для многоэтажного строительства, в том числе S-500. По своим параметрам он является самым большим в мире строительным 3D-принтером.



Александр Маслов сообщил, что за последний год компания увеличила экспортные показатели в 1,5 раза. Идет налаживание поставок оборудования в Южную Корею, Японию и Индию.