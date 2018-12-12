​12 декабря подписан договор о продолжении сотрудничества региона с медицинским университетом Канадзавы.



В рамках взаимодействия сторон, которое началось 9 лет назад, в Ярославле был открыт российско-японский эндоскопический центр. Здесь проводятся уникальные операции по удалению ранних форм рака пищеварительной системы, разрабатываются гибридные технологии малоинвазивного лечения онкологических больных.



В этом центре впервые в стране были организованы курсы для врачей с использованием специальных тренажеров, изготовленных из изолированных органов животных. Сегодня в рамках федеральной программы переоснащения учреждение получило более современную обучающую эндоскопическую технику. Ее стоимость – порядка 40 миллионов рублей. Это только часть оборудования, в начале следующего года поступят тренажеры на сумму 20 миллионов рублей.



– Ярославская область – пример для всей страны по организации российско-японского сотрудничества в сфере борьбы с онкологией. Так охарактеризовали практики наших медиков и ученых в Совете Федерации, – отметил заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев. – В рамках национального проекта мы получаем серьезные средства на закупку оборудования, выделяем из регионального бюджета деньги на подготовку помещений для этой техники. Кроме того, в ближайшее время будем корректировать лекарственный ассортимент в пользу самых современных противоопухолевых препаратов.



Дальнейшее сотрудничество с медицинским университетом Канадзавы также будет направлено на развитие образовательных программ, проведение практических курсов повышения квалификации для врачей, внедрение новых технологий в практическое здравоохранение.



– При проведении мастер-классов наши и японские специалисты провели жителям Ярославской области и других регионов 69 уникальных малоинвазивных операций, проконсультированы 78 онкологических больных. Все исследования, операции и консультации для пациентов бесплатны, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.