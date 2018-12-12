|13 декабря Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ярославль посетит Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Глава государства примет участие в открытом уроке «Направление прорыва», который будет транслироваться в школы по всей стране.
В этом году участниками форума станут более 500 школьников и педагогов из разных регионов страны. Основные направления форума: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы.
Президент проведёт также встречу с губернатором Ярославской области Д.Мироновым и побеседует с учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Н.Федермессер.
В этот же день глава государства посетит Российский театр драмы имени Ф.Волкова и встретится с деятелями театрального искусства.
http://kremlin.ru/press/announcements/59389
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вчера, 18:30
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