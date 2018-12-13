​Сотрудники областной инспекции административно-технического надзора провели проверку механизированных аттракционов, установленных на Советской площади Ярославля.



– В период новогодних каникул особое внимание уделяем обеспечению безопасности аттракционов, установленных вне помещений в местах массовый гуляний, – отметил заместитель начальника инспекции Игорь Буянов. – Мы проверили пять объектов. Нарушений не выявлено.



В ходе проверки инспекторы установили, что все аттракционы имеют необходимые допуски к эксплуатации и соответствуют правилам обеспечения безопасности посетителей.



В дальнейшем во взаимодействии с органами местного самоуправления будут организованы проверки на предмет соблюдения требований безопасности при эксплуатации этих объектов.



С начала года региональная инспекция административно-технического надзора провела 54 обследования парков и скверов, где установлены аттракционы. Возбуждено 72 дела об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов – 125500 рублей, выдано десять предостережений и предписаний. Проводятся повторные рейды с целью контроля за устранением недостатков.