​13 декабря школьники и педагоги со всей страны станут участниками большого открытого урока «Направления прорыва», который будет транслироваться из Ярославля. Мероприятие станет главным событием форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» и пройдет при участии Президента России Владимира Путина.



Напомним, что первый всероссийский открытый урок глава государства провел в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» 1 сентября 2017 года. Он рассказал школьникам о важности достижений страны и поздравил восемь участников форума, заключивших трудовые контракты с крупнейшими компаниями, со стартом их профессиональной карьеры. За год между форумами прошло 10 всероссийских открытых уроков с трансляцией более чем в 20 тысяч школ, набравших более 50 миллионов просмотров в социальных сетях.



Форум «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле по распоряжению Президента страны уже в шестой раз. В этом году он вновь собрал более 500 талантливых школьников и 150 педагогов из разных регионов.



В первый день работы, 11 декабря, на образовательной площадке прошли уникальные авторские уроки, лекции и семинары для старшеклассников и преподавателей. Ребята распределись по кейсам и познакомились с лабораторными зонами шести направлений форума: космические технологии, технологии энергии, технологии движения, информационные технологии, технологии материалов, технологии здоровья.



Второй день форума был посвящен решениям проектных задач и демонстрациям новых образовательных форматов и виртуальных лабораторий. В режиме телемоста к лабораториям подключились эксперты крупнейших российских компаний: госкорпораций «Росатом» и «Ростех», ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», которые провели онлайн-экскурсии по предприятиям и ответили на вопросы школьников.



Сегодня после большого открытого урока пройдет ректорский час с трансляцией в сети Интернет. На вопросы учащихся образовательных учреждений ответят руководители Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Томского государственного университета.