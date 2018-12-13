|Сегодня в Ярославле официально откроется Год театра в России. В торжественной церемонии примет участие заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, известные деятели театрального искусства, представители культурной общественности.
Перед началом торжественного мероприятия Ольга Голодец встретилась с участниками благотворительного инклюзивного проекта «Доброта-76». Сейчас они готовят рождественский спектакль «Мы все из одной глины» по сценарию Эдварда Радзинского. Премьера состоится 13 января в Концертно-зрелищном центре в Ярославле.
Роли в спектакле играют медийные лица регионального и федерального уровня: артисты, телеведущие, государственные и муниципальные служащие, а также особенные дети. Музыку исполняет Ярославский губернаторский симфонический оркестр.
Ольга Голодец побывала на репетиции и посмотрела фрагменты постановки.
– Мне хочется обратиться ко всем, кто придумал и реализует этот проект. Вы – большие молодцы! – сказала Ольга Голодец. – Мы объявили Год театра, и в этом театре есть ваши лица, ваше участие. Думаю, и родители, и те, кто рядом с вами, будут вас всегда поддерживать. Вы талантливы, и мы рады, когда вы выступаете. Браво!
Проект «Доброта-76» реализуется в рамках благотворительного инклюзивного проекта «Доброта в лицах» при поддержке губернатора Дмитрия Миронова, областного отделения общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья», Общественной палаты региона и ярославских некоммерческих организаций.
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