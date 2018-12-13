​Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, прибывшая в регион 13 декабря на церемонию открытия Года театра в России, побывала в Ярославском государственном музее-заповеднике. Она осмотрела экспозицию, посвященную истории края, выставку «Сокровища Ярославля».



Зампреду Правительства России показали копейки, чеканенные в городе в 1612 году, когда здесь стояло ополчение Минина и Пожарского, шведскую монету-плиту 1598 года достоинством 8 талеров – таких в мире сохранилось всего 100 единиц, а также карету первого ярославского губернатора Алексея Мельгунова, сделанную в Париже в XVIII веке.



– Ярославские музеи и святыни – в числе самых больших ценностей на всем пространстве России, – подчеркнула Ольга Голодец. – Они в очень хорошем состоянии, но всегда есть куда стремиться, и мы обсуждаем проект дальнейшего развития, оснащения. Все довольны работой, ростом туристического потока, довольны теми программами, которые реализуются, но всегда есть планы на будущее. Историческая часть Ярославля будет развиваться.



В разговоре с директором музея Натальей Левицкой Ольга Голодец поинтересовалась музейными фестивалями, посещаемостью, работой с турфирмами, взаимоотношениями с церковью и сотрудничеством с театрами в будущем году.



Зампреду российского правительства вручили на память издание «Энциклопедия реликвий Ярославля. Исторические редкости и художественные шедевры в собрании Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника».