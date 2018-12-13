​Департамент охраны окружающей среды и природопользования региона завершил административное расследование по фактам загрязнения воздуха в районе улицы Вспольинское поле в Ярославле. Установлено, что ООО «ДСУ-1» занималось изготовлением асфальтовой смеси при отсутствии разрешения на выбросы.



Приняты меры по обеспечению устранения нарушений требований природоохранного законодательства, предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности. Штраф – более 180 тысяч рублей. Однако он в установленный срок уплачен не был. Поэтому постановлением мирового судьи ООО «ДСУ-1» оштрафовано повторно, в двукратном размере – на 362 тысячи рублей.



Теперь взысканием обеих сумм – а это более 500 тысяч рублей – займется федеральная служба судебных приставов.



– Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере охраны воздуха максимально усилен. Это является одним из ключевых направлений реализации концепции новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – С начала года в рамках мероприятий регионального государственного экологического надзора в этой сфере выявлено 40 нарушений законодательства, наложено штрафов на сумму 6 с половиной миллионов рублей.