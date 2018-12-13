​13 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский в сопровождении директора областного департамента культуры Марины Васильевой посетил Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова и Ярославский государственный театр кукол.



– Говоря о политике театрального дела, очень важно постоянно уделять особое внимание юным зрителям, – подчеркнул Владимир Мединский. – Для того чтобы дети пришли в театр, им должно быть интересно, уютно, тепло и душевно. Конечно, многое зависит от содержания спектакля, уровня мастерства актеров, но также и от условий, которые созданы для зрителей.



Владимир Мединский осмотрел помещения, ознакомился с техническим оснащением сцен, побывал в местном музее и посетил репетиции.



– Здание сложное, типично советское, по тем временам, конечно, большой проект был. Он интересный, люди явно с душой, с любовью относились к своему делу, – сказал Владимир Мединский. – Однако со временем все устаревает, требуются обновление коммуникаций, замена каких-то элементов отделки. Задача Министерства культуры и областного департамента – создавать условия для развития театров.



Министр добавил, что сейчас в рамках нацпроекта предусматриваются крупные гранты, инвестиции с софинансированием капремонта, реконструкции, переоборудования театров.



– Мы были бы рады участию в этой программе Ярославского ТЮЗа, – сообщил он.



Руководители театров Дмитрий Стрекалов и Наталья Прокина отметили, что творческие коллективы активно принимают участие в проектах «Театры – детям» и «Большие гастроли». Благодаря федеральным программам удалось обновить звуковое и световое оборудование, организовать несколько обменных гастролей.



В 2017 году ТЮЗ и театр кукол выпустили 14 премьер, показали 616 спектаклей. Постановки, созданные ярославскими творческими коллективами, востребованы как детьми и молодежью, так и взрослой аудиторией.