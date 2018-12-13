​13 декабря в регион прибыл министр культуры РФ Владимир Мединский, который примет участие в торжественной церемонии открытия Года театра в Российской Федерации. В ходе визита он побывал в Ярославском государственном театральном институте.



Глава Минкульта России посетил учебные классы, пообщался со студентами и преподавателями. В частности, интересовался, большой ли конкурс при поступлении и где молодые люди хотят работать в дальнейшем.



– Чем хорош Ярославский театральный институт, так это тем, что очень высок процент трудоустройства выпускников, – сказал Владимир Мединский. – Это кадровая кузница для провинциальных театров, начиная с Рыбинска и заканчивая первым русским театром имени Федора Волкова. Сегодня они укомплектованы выпускниками вуза.



Во время беседы будущие актеры и режиссеры поинтересовались у министра возможностью строительства нового здания общежития для института. Этот вопрос был поднят и руководством ЯГТИ. Ректор института Сергей Куценко сообщил, что сегодня вуз может предоставить только 106 мест в общежитии. Этого недостаточно.



– Будем думать, как лучше решить вопрос. Возможно, стоит провести реконструкцию имеющегося общежития и улучшить там качество проживания или строить новое, – ответил Владимир Мединский.



– У нас есть земля на улице Звездной, где можно построить новое здание общежития. Если это удастся, то старое здание общежития мы приспособим под учебный корпус, – сообщил Сергей Куценко.



Сегодня институт готовит артистов драматического театра, театра кукол, режиссеров драмы, театроведов. На заочном отделении реализуется инновационный проект по подготовке кадров для репертуарных театров ряда регионов страны и национальных театров России.