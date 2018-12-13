​13 декабря в рамках форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле, Президент страны Владимир Путин пообщался со школьниками. Он провел всероссийский открытый урок в формате видеомоста.



– Сегодняшнее мероприятие звучит как «открытый урок», – отметил Владимир Путин. – Но для меня это, конечно, не урок, для вас это не наставление какое-то. Для меня, с одной стороны, это возможность познакомиться с вами, вашими сверстниками во многих регионах страны, познакомиться с вашими идеями, с вашими представлениями о том, как вы планируете строить свою жизнь. А для вас – возможность показать себя, заявить о себе, ведь действительно нас сейчас онлайн смотрят миллионы, а на следующих просмотрах это количество многократно, в разы увеличится.



Президент обратил внимание слушателей на то, что в быстро меняющемся мире с нарастающей скоростью технологических изменений будут происходить трансформации профессий и структуры деятельности. Государству необходимо подготовиться к этому: внести изменения в трудовое законодательство, чтобы обозначить права и обязанности тех, кто работает в удаленном доступе и неполную рабочую неделю, заняться переобучением тех, кто занят на традиционных рабочих местах.



– Но что для нас с вами дает вот эта новая технологическая революция? – сказал Владимир Путин. – Она дает нам возможность сохранить лидерство там, где мы его давно имеем, и получить новые компетенции там, где они нужны будут для будущего развития. Но это произойдет только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя грамотно будут сориентированы на то, чем заниматься. Вообще найти себя в жизни – это самое главное, вот это – первый шаг к успеху. Если есть увлечение, будет обязательно и победа. На поддержку творчества молодых мы все больше и больше выделяем ресурсов.



Владимир Путин добавил, что никогда нельзя полагаться только на государство в личном развитии, отметив, что большая часть успеха зависит от самого человека.



В ходе открытого урока Владимир Путин ответил на вопросы участников форума из зала, а также посредством видеосвязи пообщался с представителями детских технопарков из разных регионов России. Учащиеся кванториумов из Томска, Великого Новгорода и других городов рассказали о своих проектах.



Зрителями открытого урока стали около двух миллионов человек. Это в два раза больше, чем в предыдущем году.



Справка



Всероссийский форум профессиональной навигации проходит в Ярославле с 2012 года. На этот раз в нем принимают участие свыше 500 старшеклассников, которые увлекаются инженерными и естественно-научными дисциплинами, а также их педагоги.



Цель форума – через решение практических задач помочь подросткам определить свои способности и интересы, выбрать будущую профессию.



Кроме того, мероприятие дает возможность представителям коммерческих компаний найти талантливые кадры и уже на раннем этапе заключить с ними контракты.