​13 декабря в ходе двусторонней встречи Президента РФ Владимира Путина и губернатора Дмитрия Миронова, которая прошла в Ярославле, обсуждались достижения региона и перспективы его развития. Речь, в частности, шла о промышленности, сельском хозяйстве, дорожной отрасли, строительстве.



– Развитие промышленного производства – одна из наших приоритетных задач. И по предварительным итогам года Ярославская область по индексу промышленного производства – безоговорочный лидер в ЦФО, – сообщил Дмитрий Миронов. – Мы разработали антикризисную программу по поддержке предприятий, попавших в сложное финансовое положение. За прошлый год запущено три остановленных ранее завода: НПЗ имени Менделеева, «Верфь братьев Нобель» и «Раскат», выпускающий дорожно-строительную технику. Сейчас они функционируют и обеспечены заказами на предстоящую деятельность.



Касаясь развития сельского хозяйства, глава региона отметил увеличение посевных площадей, которое произошло впервые за 10 лет, а также увеличение показателей в отрасли мясного и молочного животноводства, в производстве яиц.



Докладывая Президенту о выполнении его майских указов, Дмитрий Миронов отметил, что на территории области успешно решается вопрос обеспечения качественным и доступным жильем. К концу года ожидается перевыполнение плана региона по вводу в эксплуатацию готового жилья на 9 процентов. А по результатам четырехлетней программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья область заняла 2-е место в Центральном федеральном округе и 12-е в России. Кроме того, разработанные региональным Правительством инструменты позволяют завершать строительство проблемных домов. В этом году будет решен квартирный вопрос тысячи участников долевого строительства по 14 объектам, в прошлом – квартиры получили более 1200 человек в 16-ти многоквартирных домах.



Также на встрече обсуждалась реализация программы «Безопасные и качественные дороги» на территории региона в 2017 и 2018 годах.



– Мы ввели порядка 255 километров дорог в текущем году, завершив программу в срок, и планируем ввести еще 250 километров в следующем году, – сообщил губернатор.



Дмитрий Миронов поблагодарил Владимира Путина за федеральную поддержку проведения реконструкции моста через Которосль в Ярославле и помощь в строительстве нового корпуса онкологической больницы.



– Мы уже начали реализацию проекта по строительству областной клинической онкологической больницы, – рассказал Дмитрий Миронов. – Получено положительное заключение на техническое задание проекта. Выполнены работы по выносу сетей с территории застройки.