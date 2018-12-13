​13 декабря в театре имени Федора Волкова Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с российскими деятелями театрального искусства. Мероприятие прошло при участии губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.



На встречу были приглашены члены Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Дмитрий Бертман, Владимир Машков, Андрей Борисов, Михаил Бычков, Александр Калягин, Владимир Урин, Валерий Фокин, представители театральных организаций федерального ведения, руководители столичных и региональных театров.



Владимир Путин подчеркнул, что ему особенно приятно встретиться с ними в Ярославле.



– Здесь был создан первый профессиональный театр, как нам всем хорошо известно, для посещения именно широкими массами, – сказал Владимир Путин. – Символично, что мы собрались здесь в преддверии Года театра. Хотел бы поздравить всех с этим событием! Театр у нас любят, ценят и по праву гордятся нашими актерами, режиссерами, драматургами, которые во все времена вносили существенный вклад в национальную и мировую культуру. Театр соединил музыку, вокал, живопись, танец, стал, наверное, самым популярным многогранным видом искусства. Он отличается уникальной способностью к постоянному развитию и даже в век Интернета не утратил своей актуальности.



Президент обратился к деятелям театрального искусства с просьбой наполнить Год театра таким содержанием, чтобы событие не стало пустым звуком, чтобы пошло на пользу стране и обществу.



Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин сообщил, что в следующем году пройдет театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит все регионы и завершится в Калининграде. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин рассказал о VIII Театральной олимпиаде, которая пройдет в Санкт-Петербурге.



– Многие иностранные коллективы с огромным удовольствием едут к нам. Некоторые даже перенесли свои контракты на поздний срок, для того чтобы приехать, – поделился Александр Фокин.



Народный артист России Валерий Кириллов поднял на встрече вопрос о создании в Ярославле Дома актера. Он отметил, что такие учреждения есть в Вологде, в Воронеже, а на родине первого русского театра - нет.



Владимир Путин сообщил о возможности поддержки проекта.



– Нужно помещение для Дома актера. Подберите, а мы постараемся профинансировать все, что касается стройки, ремонта, реконструкции, – сказал Владимир Путин.