​13 декабря на встрече с театральной общественностью страны, которая прошла в Ярославле, Президент России Владимир Путин призвал Министерство культуры РФ уделить особое внимание вопросам подготовки актеров и режиссеров для работы в провинции.



Тему поднял ректор Ярославского государственного театрального института Сергей Куценко.



– Наш вуз является поставщиком высокопрофессиональных кадров для театральной провинции, – отметил он. – Новочеркасск, Севастополь… В данный момент у нас 14 целевых групп для театров малых городов России. Они там работают и приезжают к нам на обучение, и педагоги ездят к ним. Разве это не говорит о том, что провинция востребует кадры? Сейчас идет сокращение бюджетных мест, упраздняются актерские курсы институтов культуры. В 2019 году у нас заложено всего 22 бюджетных места. Может быть, дифференцированно подойти к этому вопросу? Такой спрос на актеров в регионах огромный!



Владимир Путин ответил, что был не в курсе этой ситуации и она требует профессионального анализа.



– Действительно, молодой человек, приехавший в Москву или в Питер, там старается и остаться. Конечно, для провинции кадры нужно готовить в провинции, – сказал Президент. – Я призывают Минкультуры с этой позиции смотреть на проблему, которую вы сейчас озвучили.



В ходе встречи Сергей Куценко также выразил благодарность губернатору Дмитрию Миронову за помощь в решении вопросов, касающихся развития вуза.