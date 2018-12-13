​13 декабря в Ярославле прошла церемония открытия Года театра. Собравшихся в первом профессиональном театре – Государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова со знаковым событием поздравил Президент России Владимир Путин.



– Мы собрались с вами в Ярославле не случайно, а по хорошему поводу – чтобы дать старт Году театра в России, – сказал глава государства. – 2019-й будет связан с развитием театрального искусства. И понятно, почему здесь: потому что здесь зародился русский театр, драматический театр, доступный для широкой публики. Я очень рассчитываю на то, что Год театра в России даст не только толчок в развитии театрального дела. Он поможет деятелям театра укрепить свои позиции в нашей стране, заявить их еще раз во всем мире и, конечно, даст возможность любителям театрального искусства в России насладиться тем творчеством, которое готовы презентовать нашему народу деятели театрального искусства.



На церемонию, проходившую в формате Всероссийского сбора театральной труппы, приехали более 200 гостей из 45 регионов: представители профессионального сообщества, деятели искусства, режиссеры, актеры театра, представители Союза театральных деятелей. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский.



Среди гостей – художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина Валерий Фокин, председатель ученого совета, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, директор Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени М.П. Мусоргского – Михайловского театра Владимир Кехман и другие.



Как ранее отметил губернатор Дмитрий Миронов, для региона большая честь принимать такое значимое мероприятие.



– Уверен, что новые театральные проекты, креативные идеи, специально разработанные к предстоящему Году театра, позволят увеличить количество людей, вовлеченных в театральную культуру, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



Ведущие вечера актеры Андрей Мерзликин и Дарья Басаргина после выступления официальных лиц передали слово для приветствия в формате телемоста труппам санкт-петербургской Александринки и Малого театра Москвы. Далее был представлен спектакль, рассказывающий о развитии русского театрального искусства и его различных жанров. Режиссер-постановщик – российская актриса, художественный руководитель и главный режиссер столичного театра сказки «Аквамарин» Нина Чусова.



В спектакле приняли участие легенды театра и кино Вера Васильева, Александр Калягин и Светлана Захарова, актер Виктор Добронравов, звезды русского балета Светлана Захарова, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, оперная певица Альбина Шагимуратова, хоровой коллектив Театра оперы и балета Республики Татарстан, Ярославский симфонический оркестр под руководством дирижера Мурада Аннамамедова, ансамбль баянистов Государственного народного оркестра имени Зыкиной, актеры театра имени Ф. Волкова и многие другие.



Также в этот день в фойе Волковского театра открылась выставка «Российский театр. Истоки и рождение», организованная Государственным центральным театральным музеем имени А.А. Бахрушина. В экспозиции – редкие фотографии, макеты, эскизы костюмов, декораций, портреты, газетные статьи, афиши и другие документы, рассказывающие об истории российского театра.



Справка



В рамках Года театра в России с марта по ноябрь 2019 года пройдет Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. Кроме того, с июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.



В 2019 году будут организованы XXVфестиваль «Золотая маска», XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, Летний фестиваль губернских театров, Фестиваль театров малых городов России, Фестиваль-конкурс любительских театров России. Откроется сцена Малого театра в городе Когалыме, будут реализованы гастрольные проекты в рамках «Больших гастролей».



Также в программе – мероприятия Союза театральных деятелей России, издание «Театральной энциклопедии России», тематические форумы, встречи, мастер-классы, семинары с ведущими актерами, режиссерами и театральными специалистами, круглые столы, посвященные вопросам сохранения уникальных театральных профессий и другим актуальным темам, конкурсы, направленные на поддержку современной драматургии и молодой режиссуры.



Мероприятия, посвященные открытию Года театра, состоятся во всех театрах и учреждениях культуры Ярославской области. Этому событию посвятят спектакли, творческие встречи.



Региональный план проведения Года театра включает творческие события, мероприятия деловой программы и социальные акции. Ключевыми точками станут Международный день театра кукол – 21 марта, Всемирный день театра – 27 марта, праздничная для Ярославской области дата – День рождения первого русского театра, 29 июня.