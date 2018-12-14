​Ярославская делегация приняла участие в VIII всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в Челябинске.



– Президент РФ в своем указе поставил амбициозные задачи по таким показателям, как занятость в малом бизнесе, увеличение роли малого бизнеса в экономике, – отметил в видеообращении к собравшимся министр экономического развития РФ Максим Орешкин. – В рамках этой задачи подготовлен нацпроект, который охватывает блок решений, от создания предприятия до преодоления барьеров. Проектом предусмотрен механизм поддержки малого бизнеса. В рамках работы конференции надо наметить единую траекторию для реализации нацпроекта, чтобы уже в апреле-марте 2019 года провести первый анализ, понять, какие действия приводят к позитивной динамике, а какие – нет.



В числе задач нацпроекта – расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, акселерация малых и средних компаний, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и популяризация предпринимательства.



– На конференции мы успешно защитили региональную составляющую национального проекта, обменялись опытом с коллегами и включились в реализацию федеральных трендов поддержки и развития предпринимательства на 2019 год. В том числе – по улучшению бизнес-климата для самозанятых и социальных предпринимателей, – рассказала заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Крохмаль. – В следующем году перед Ярославской областью, как и перед всей Россией, стоит задача реализовать намеченные планы и оказать поддержку как можно большему количеству предпринимателей.



Для этого в течение 2018 года были созданы новые институты поддержки бизнеса. Региональная лизинговая компания предоставляет оборудование в лизинг по льготным ставкам, центр поддержки предпринимательства проводит бесплатные образовательные мероприятия и консультации, центр развития поставщиков помогает предпринимателям участвовать в тендерах. В центре оказания услуг по принципу одного окна можно получить 45 видов услуг, а в ярославском филиале «МСП Банка» – гарантии и кредиты по сниженным ставкам.



Также в рамках Дня промышленности в октябре состоялось открытие центра комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес», который объединил на своей площадке эти структуры.