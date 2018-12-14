​С начала 2018 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в Ярославской области составил 101,9 процента, что ниже, чем в среднем по ЦФО. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов.



– Стоимость минимального набора продуктов питания на конец октября – 3621 рубль 51 копейка, что на 6 процентов ниже средней стоимости по Российской Федерации и на 8 процентов ниже средней по ЦФО, – добавил он.



В целях стимулирования продвижения на региональном рынке местных продуктов питания заключены соглашения между Правительством области и АО «Тандер», ООО «Глобус», «Х5 Ритейл Групп». Проведено 30 закупочных сессий с крупными федеральными торговыми сетями и местными сельхозтоваропроизводителями. Благодаря этому доля ярославской продукции в крупных сетевых розничных компаниях возросла в среднем на 20 процентов.



В октябре в рамках соглашения о намерениях по сотрудничеству с Правительством Ярославской области в регионе был открыт распределительный центр компании «Х5 Ритейл Групп».



– Возможность привозить товары напрямую в распределительный центр сократила расходы местных производителей на логистику и сделала их продукцию более конкурентоспособной, – сказал Валерий Холодов. – Открытие этого объекта также позволило расширить географию поставок нашей продукции в другие регионы.



Распределительный центр уже обслуживает более 500 магазинов в 140 населенных пунктах Ярославской, Архангельской, Вологодской, Костромской и Ивановской областей.



В рамках проекта «Ярфермер» в регионе открыто 15 фермерских лавок, 5 фермерских магазинов, 3 фермерские ярмарки. Благодаря соглашению между Центрсоюзом и торговой сетью «Пятерочка» – 2 универсама.



Валерий Холодов добавил, что в следующем году потребкооперация войдет в число приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса региона.