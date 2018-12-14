​В деревне Прошенино Гаврилов-Ямского района появился Интернет. Комплект оборудования для организации канала связи размещен в местной школе в конце ноября.



Сейчас люди могут пользоваться интернетом бесплатно. На период тестирования им передано 20 комплектов необходимого оборудования. Идет проработка подходящих тарифов. При этом главой муниципальной администрации уже найден спонсор, который приобретет установленный в школе базовый комплект.



– Спутниковые технологии позволяют обеспечить доступ к сети Интернет в удаленных и труднодоступных районах, куда провести кабель не представляется возможным, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Дальнейшее развитие системы доступа к Интернету на территории региона будет проходить в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».



С целью выполнения региональной составляющей федерального проекта «Информационная инфраструктура» департамент информатизации и связи Ярославской области в ноябре 2018 года организовал централизованный сбор данных по обеспеченности социально значимых объектов широкополосным доступом к сети Интернет. Сведения представлены в Министерство связи, цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Проводится тестирование передовых технологий обеспечения доступа к Интернету посредством беспроводного широкополосного доступа.



– Данные технологии позволяют снизить стоимость доступа и дальнейшей эксплуатации инфраструктуры связи, что, в свою очередь, позволяет снизить тарифы для граждан, – подчеркнул директор регионального департамента информатизации и связи Александр Догадин. – Непосредственно пользователю доступ предоставляется посредством технологии Wi-Fi с большим радиусом действия.



Исполнение мероприятий проекта «Информационная инфраструктура» будет осуществляться за счет федерального бюджета без выделения субсидий субъектам РФ. Заказчиком выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, которое должно обеспечить 100 процентов социально значимых объектов в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 1000 человек широкополосным доступом к сети Интернет к 2024 году.