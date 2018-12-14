​С начала года в регионе сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провели более 3 тысяч рейдовых мероприятий по охране животного мира. Из них треть – совместно с сотрудниками УМВД по Ярославской области и производственными охотничьими инспекторами. Выявлено свыше 70 случаев браконьерства, к уголовной ответственности привлечены 15 человек.



Так, в ходе патрулирования территорий лесного массива в районе деревень Хлудово, Василево и Юрино Угличского муниципального района были обнаружены места незаконного отстрела девяти лосей. Во всех случаях животные были разделаны на месте добычи. По предварительной оценке сотрудников департамента, общая сумма ущерба составила около 2 миллионов 800 тысяч рублей.



Информация была оперативно передана в районное отделение УМВД. Сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в серийном браконьерстве. Возбуждены уголовные дела.



За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, браконьер обязан возместить ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам. За самца-лося – 240 тысяч рублей, за самку – 400 тысяч, а за лося, добытого на территории заказника, – до 560 тысяч.