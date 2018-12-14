​14 декабря в Ярославле состоялось заседание областного межведомственного совета по координации деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования.



– У нас с вами была прекрасная возможность в рамках всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» познакомиться с методиками и инструментами взаимодействия партнеров для предоставления школьникам возможности показать и применить свои знания и умения на практике, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Такой формат профориентационной работы наглядно дает понять, насколько важна и необходима навигация по востребованным и перспективным специальностям. Оказание ребятам помощи в выборе будущей профессии, а также содействие в трудоустройстве важны не только для их успешной самореализации, но и для развития экономики региона, которым будут заниматься эти квалифицированные специалисты.



На заседании было отмечено, что вопросам профориентации сегодня уделяется особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. В Ярославской области в данном направлении за последние два года удалось добиться хороших результатов.



Сформирован комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников средних профессиональных заведений на 2018 – 2020 годы. В числе других мероприятий в него также включены яркие, успешные проекты, удачно реализованные в предыдущие годы: «Школа профессий будущего», «Скажи профессии «Да!», «Фармстарт», «Здесь нам жить!» и другие. Отдельно отмечен проект «Билет в будущее», в рамках которого учащиеся старших классов школ посещали профессиональные учреждения среднего звена и с помощью наставников пробовали себя в различных профессиях.



Специально созданной рабочей группой определены целевые показатели эффективности реализации комплекса мероприятий по профориентации школьников. В частности, планируется увеличить численность прошедших профессиональные пробы с 9 до 11 тысяч человек. Число семей, включенных в профориентационную деятельность, должно вырасти вдвое. К 40 компетенциям, заявленным сейчас для участия в чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills Russia», к 2020 году прибавится еще 10. С 30 до 70 процентов увеличится доля руководителей и педагогов профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным программам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям.



Справка



Совет создан по распоряжению губернатора Дмитрия Миронов с целью обеспечения согласованности действий, направленных на развитие системы профориентации, и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования. Председатель совета – заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. В состав совета входят представители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, предприятий, а также образовательных, общественных, научных и других организаций.