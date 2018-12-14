|18 декабря в Ярославле состоится второй обучающий семинар для активных жителей региона, контролирующих ремонт дорог. Организаторы мероприятия – областной департамент дорожного хозяйства совместно с Ярославским государственным техническим университетом. Участие в работе примут представители Правительства региона, города Ярославля, муниципальных образований, подрядные организации.
Одна из тем семинара – новые стандарты и технологии в дорожной отрасли. Основными спикерами будут преподаватели Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Также планируются выступления городского и областного заказчиков на тему технологий приемки выполненных работ и правил отбора проб.
– Обучающие семинары для общественников, контролирующих ремонт дорог, проводятся во исполнение поручения губернатора Дмитрия Миронова, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Аналогичное мероприятие, которое мы провели весной в преддверии дорожного сезона, показало свою эффективность. Теперь мы немного расширяем и пул спикеров, и перечень приглашенных для взаимодействия. Конструктивный диалог с активными жителями региона – одна из ключевых задач департамента и Правительства в целом.
Семинар пройдет в гостинице «Ring Premier Hotel», в зале «Шаляпин». Начало – в 12.00. Регистрация участников – с 11.30. В департаменте подчеркивают, что принять участие в мероприятии может любой желающий.
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