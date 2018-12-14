​14 декабря в «Арене-2000» прошла торжественная церемония закрытия всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», который проходил в Ярославле с 11 по 14 декабря.



Главное образовательно-профориентационное мероприятие страны было организовано в регионе уже в шестой раз, и во второй раз на его площадке урок для школьников всех регионов провел Президент России Владимир Путин.



– Ярославская область в очередной раз показала высокий уровень проведения масштабного образовательного форума, – отметила заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ирина Потехина. – Важно, что в этом году впервые большой блок «ПроеКТОрии» был посвящен преподаванию. Авторские уроки и мастер-классы, которые провели в рамках форума лучшие педагоги страны, станут хорошей базой для развития в профессии, а следовательно, и для более эффективной работы с подрастающим поколением.



На площадках форума более 500 талантливых ребят со всей страны работали по шести направлениям: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы. Представители компаний, заинтересованных в молодых квалифицированных кадрах, на «ПроеКТОрии» смогли познакомиться с потенциальными сотрудниками, показать перспективные направления развития своих предприятий.



– Происходящее на площадках форума было чрезвычайно интересно и важно для самоопределения ребят и выбора будущей профессии. Надеюсь, что спустя несколько лет участники «ПроеКТОрии» заявят о себе серьезными успехами в выбранных сферах и достойно реализуются в профессии, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С учетом того, что в этом году многие мероприятия форума проходили в режиме онлайн, их участниками стали тысячи школьников, педагогов и работодателей страны. Это чрезвычайно важно для совершенствования системы профессиональной ориентации и социально-экономического развития нашей страны в будущем.