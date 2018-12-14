​Завершено строительство газораспределительных сетей в деревне Залужье Судоверфского сельского поселения. Возможность подключиться к ним получили 35 домов.



Протяженность сетей – два километра, стоимость проекта – 3,15 миллиона рублей, 2,8 миллиона из которых – областные средства.



Строительство было организовано в рамках выполнения поручения Президента России и по региональной программе газификации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. На сегодня все работы подрядчиком выполнены в полном объеме, установлено газораспределительное оборудование, благоустроена территория.



Чтобы провести технологическое присоединение, гражданам необходимо обратиться в газораспределительную организацию.



– Работа по газификации района продолжается. Благодаря договоренности между губернатором Дмитрием Мироновым и председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером в 2019 году на территории Рыбинского и Мышкинского муниципальных районов будет построен межпоселковый газопровод протяженностью более 40 километров, – рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. – Со своей стороны, мы начали строительство распределительных газовых сетей в населенных пунктах Покров, Никольское и Николо-Корма. Реализация проекта позволит газифицировать более 400 домовладений и перевести на более дешевый вид топлива три котельные.



Завершение работ в Залужье открывает перспективу для строительства уже в будущем году распределительных сетей в деревне Новый Поселок. На эти цели в региональной программе предусмотрено 2,4 миллиона рублей. Общая стоимость проекта – 2,8 миллиона. Протяженность газопровода – почти 2,5 километра.



– В Новом Поселке появится возможность для газификации 31 домовладения, 29 земельных участков, выделенных под строительство индивидуальных домов. Здесь же мы планируем сформировать 53 земельных участка для многодетных семей, – рассказала глава администрации Рыбинского муниципального района Татьяна Смирнова.



Справка



До 2021 года компания «Газпром» планирует вложить в газификацию Ярославской области порядка 2 миллиардов рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту. В свою очередь, Правительство региона берет на себя обязательства по строительству не менее 186 километров внутрипоселковых сетей, 46 котельных и подготовке более 7 тысяч домовладений к приему газа.