​14 декабря на заседании областной Думы депутаты приняли бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов во втором, заключительном чтении.



– Бюджет будет бездефицитным. В 2019 году его доходы и расходы составят более чем по 71 миллиарду рублей, – сообщил заместитель председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин. – Мы выполняем все социальные обязательства и, кроме того, впервые за 5 лет индексируем все льготные выплаты. Расходы по адресной инвестиционной программе составят более 5 миллиардов рублей – вдвое больше, чем в текущем году. Это позволит строить большое количество учреждений, в числе которых – детские сады, ясли, онкокорпус, а также заниматься газификацией.



Илья Баланин подчеркнул, что в бюджете на 2019 год заложен беспрецедентный объем безвозмездных трансфертов – более 12,5 миллиарда рублей. Из них более 5,5 миллиарда – средства, выделяемые Федерацией для реализации на территории региона программных мероприятий в рамках национальных проектов. Это финансирование позволило ко второму чтению увеличить ассигнования по основным программам: на 707,9 миллиона рублей – на здравоохранение, на 544,7 миллиона – на образование и молодежную политику, на 849,5 миллиона – на дороги и транспорт, на 1 миллиард 373 миллионов – на коммунальные услуги и так далее.



– В первом квартале следующего года будут дораспределяться федеральные средства, мы также претендуем на дополнительные поступления, – добавил Илья Баланин. – Общий объем федерального фнансирования по нацпроектам может составить более 6 миллиардов рублей.



Председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов отметил конструктивную работу с Правительством региона в процессе принятия бюджета на следующий год.



– Были вопросы, обсуждения и споры, но благодаря пониманию и грамотной организации совместной работы комитетов Думы с руководителями органов исполнительной власти мы пришли к пониманию и в очередной раз смогли принять бездефицитный бюджет, – сказал Алексей Константинов. – Надо отметить, что если в текущем году он составил порядка 60 миллиардов рублей, то на следующий – на 11 миллиардов больше.